'ميليشيا' تعتقل مقربا من 'سائرون'

قال الناشط المدني جاسم الحلفي الثلاثاء إنه اعتقل من قبل "ميليشيات" قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وكتب الحلفي القيادي في الحزب الشيوعي على صفحته في فيسبوك "أن ميليشيات الفساد بدأت بممارسة قذارتها، وأنه تم اعتقالي عند أحد مداخل المنطقة الخضراء".

وذكرت وسائل إعلام محلية عراقية أن الحلفي كان برفقة المرشح من تحالف سائرون حسين النجار، وشخص ثالث، وأن جميعهم اعتقلوا من قبل نفس القوة.

ودخل الحزب الشيوعي في تحالف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اطلق عليه اسم "سائرون" الذي حقق المركز الأول في الانتخابات العراقية التي جرت السبت الماضي.