استدعاء مسؤولين في مفوضية الانتخابات العراقية

استدعت لجنة شكلها مجلس الوزراء العراقي أربعة مسؤولين كبار في مفوضية الانتخابات الاثنين لبدء "إجراءات تحقيقية" على خلفية مزاعم بحصول خروقات في العملية الانتخابية.

ومن بين المسؤولين رئيس مجلس المفوضين، ورئيس الدائرة الانتخابية. وقال عضو المفوضية حازم الرديني لـ"موقع الحرة" إن "اللجنة طلبت معلومات بشأن البيانات الخاصة بالناخبين في خارج العراق، إضافة إلى المواصفات الفنية للأجهزة التي اعتمدتها المفوضية خلال عملية الاقتراع".

وأشارت وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء نشرتها وسائل إعلام عراقية إلى أن اللجنة التحقيقية طلبت تزويدها "بأسماء الناخبين في الخارج وتاريخ تولدهم وأسماء أمهاتهم ورقم جوازات سفرهم أو أي هوية أخرى".

كما تطلب الوثيقة من المفوضية تزويدها بنماذج من نتائج الانتخابات في عدد من مناطق محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وبين الرديني أن "المفوضية لا تزال غير قادرة على التحقق من نتائج الاقتراع المتعلقة بانتخابات كركوك نتيجة استمرار محاصرته من قبل محتجين غاضبين".

وشهدت كركوك مؤخرا توترا ملحوظا رافقتها احتجاجات تطالب بإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من مصداقية مكتب المفوضية المشرف على الانتخابات في المحافظات الغنية بالنفط.

وتحدث نواب من كتل مختلفة عن خروقات وعمليات تزوير شهدتها بعض مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/مايو الجاري.