الانتخابات العراقية... جلسة طارئة للبرلمان والمالكي يلتقي مبعوث ترامب

دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إلى عقد جلسة برلمانية طارئة السبت المقبل لمناقشة نتائج الانتخابات.

وكان نواب عن كتل مختلفة قد أعلنوا خلال مؤتمر صحافي الخميس عن جمع 64 توقيعا لطلب عقد جلسة استثنائية طارئة لاستضافة مجلس المفوضيـن وبحث الخروقات وعمليات التزوير التي شهدتها بعض مراكز الاقتراع في العملية الانتخابية، مؤكدين وجود أدلة وبراهين تكشف طبيعة المنافسة غير الشريفة لدى بعض التكتلات والتحالفات في ما سموها فضيحة لبيع وشراء أصوات الناخبين بالتعاون مع المفوضية.

توتر في كركوك

في سياق متصل، نفى قائد خطة فرض القانون في كركوك اللواء الركن معن السعدي الخميس ما صرحت به مفوضية الانتخابات من احتجاز موظفين تابعين لها كرهائن في كركوك.

السعدي أكد في تصريح صحافي أن جميع صناديق الاقتراع الانتخابية مؤمنة مع الفلاشات والرامات في أحد المخازن وبحماية أفراد من جهاز مكافحة الإرهاب.

وكان معتصمون تركمان قد حاصروا مخزنا لتجميع صناديق الاقتراع احتجاجا على نتائج الانتخابات في المحافظة بإعادة العد والفرز بطريقة يدوية للتأكد من مصداقية مكتب المفوضية المشرف على انتخابات كركوك.

مندوبو كردستان في بغداد

في الوقت ذاته، يواصل مندوبو الكيانات السياسية الكردستانية المعترضة على نتائج انتخابات إقليم كردستان لقاءاتهم في بغداد مع مسؤولي الأجهزة التشريعية والقضائية.

واجتمع الوفد الكردي بالرئيس فؤاد معصوم الذي استمع إلى شكاوى واعتراضات ممثلي أحزاب الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني والاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة الذين اتهموا المفوضية بالتواطؤ مع الاتحاد الوطني الكردستاني والتلاعب وتزوير نتائج الانتخابات في الإقليم.

المالكي: آن أوان الإعمار

وفي أجواء ما بعد الانتخابات، التقى نائب الرئيس العراقي نوري المالكي بريت مكغورك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون بناء وإعمارا وخدمات، مشيرا إلى أن الشعب يتطلع لتشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق طموحاته.

ووفق بيان لمكتب المالكي فإن الأخير بحث مع مكغورك أيضا مستجدات الوضع السياسي والأمني في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.​