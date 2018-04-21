مفوضية الانتخابات العراقية تعاقب 100 مرشح

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية السبت معاقبة أكثر من 100 مرشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو/ أيار المقبل، لمخالفتهم نظام الحملات الدعائية.

وكشف المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي في بيان عن قرار معاقبة المرشحين المتوزعين على معظم الائتلافات والأحزاب السياسية، وكذلك ما يقارب 25 حزبا وتحالفا سياسيا، بغرامات مالية لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية رقم (1 لسنة 2018".

وأضاف أن المفوضية "أنذرت المخالفين في حال تكرار المخالفة من قبل المرشح أو التحالف السياسي فإنه سيتم سحب المصادقة منه".

ولم يذكر المسؤول طبيعة المخالفات التي ارتكبها المرشحون والأحزاب.

يذكر أن حوالي 7000 مرشح سجلوا أسماءهم للمشاركة في انتخابات الشهر المقبل أملا في الحصول على أحد مقاعد البرلمان التي لا يتجاوز عددها 329 مقعدا.