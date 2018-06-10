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العراق

حريق يلتهم صناديق اقتراع في بغداد

صناديق اقتراع تابعة لمفوضية الانتخابات العراقية

اندلع حريق ضخم في مخازن تستخدمها مفوضية الانتخابات العراقية في العاصمة بغداد لحفظ صناديق اقتراع الناخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأفاد مراسل قناة "الحرة" في بغداد بأن فرق الدفاع المدني لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على حريق مخازن وزارة التجارة التي تستأجرها المفوضية.

وتحتوي المخازن على صناديق اقتراع الناخبين في جانب الرصافة.

وحسب تصريحات نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، فإن الصناديق "احترقت بالكامل"، مشيرا إلى أن المخازن كانت تخضع لحراسة مشددة.

ويأتي هذا فيما تجري الاستعدادات لعد وفرز يدوي لأصوات نحو 10 ملايين ناخب، إثر الكشف عن وجود عمليات تزوير وترهيب صاحبت الانتخابات التي أجريت في 12 أيار/مايو الماضي.

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