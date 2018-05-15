مصادر: قاسم سليماني في بغداد بهدف عزل 'سائرون'

أكدت مصادر خاصة لـ "الحرة" الثلاثاء أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني موجود في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأشارت المصادر إلى أن سليماني موجود لإجراء حوارات مع رئيس دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف الفتح هادي العامري إضافة إلى قياديين في هيئة الحشد الشعبي لتشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب وعزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي في حال امتناع الأخير عن الالتحاق بالتحالف الذي تسعى إيران لتشكيله.

وأضافت المصادر أن قيادات من حزب الدعوة الإسلامية ومقربة من العبادي شاركت في الاجتماعات التي جرت في وقت متأخر الإثنين.

تفاصيل أكثر في تقرير مراسل "الحرة" من بغداد وليد الشيخ: