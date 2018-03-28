اعتقال قياديين من داعش في الموصل والأنبار

ألقت قوات الأمن القبض على من يعرفان بـ"واليي الموصل والقيارة" جنوب الموصل، فيما تحدثت الأنباء عن اعتقال من يسمى بـ "أمير الصحراء".

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية عن مصدر أمني قوله إن قوة من استخبارات شرطة نينوى اعتقلت "علي ستار الحمدون، والي الموصل" و"والي القيارة جمعة الجحيشي" أثناء وجودهما معا في قرية مهانا التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن صادرت أسلحة خفيفة وأعتدة بحوزتهما ومستمسكات مزورة للتنقل من قرية إلى أخرى.

وأفادت أنباء أخرى بأن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على من يسمى بـ"أمير الصحراء" التابع لداعش، والذي يدعى "صعب عبد الله العيساوي"، وهو المسؤول عن تلغيم السيارات في عمق الصحراء.

واعتقل معاون العيساوي المدعو "ذياب العيساوي" في العملية التي جرت بمحافظة الأنبار.