العراق يشارك بفعالية في محاربة داعش إلكترونيا

إلهام الجواهري

كشفت وزارة الدفاع العراقية عن وجود تنسيق مع قوات التحالف الدولي، ودول أخرى، للقضاء على منصات تنظيم داعش الدعائية والإعلامية وللحد من مساعي نشر الفكر المتطرف.

وقال المتحدث باسم الوزارة تحسين الخفاجي لـ"راديو سوا" إن إصدارات التنظيم عبر وكالتي نبأ وأعماق وغيرهما شهدت تراجعا كبيرا، وأوضح أن الجهود المشتركة بين العراق والمجتمع الدولي ساهمت في إفشال الكثير من العمليات الإرهابية.

استمع إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية:

الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية مروان شحادة أكد حدوث فجوة كبيرة في قدرة تنظيم داعش الإعلامية، ولا سيما بعد خسارته مدينتي الموصل والرقة، ومقتل عدد من كبار قادته، لكنه أضاف لـ"راديو سوا" أن الحرب الإلكترونية مع التنظيم لا تزال مستمرة.

وأشار شحادة إلى وجود تنسيق كبير بين الجهات الأمنية في العالم العربي والمجتمع الدولي في هذا المجال، ما أدى إلى تراجع قدرة التنظيم على عمليات الاستقطاب والتجنيد عبر الإنترنت، وقال إن إصدارات تنظيم داعش في هذا المجال انتهت تقريبا.

لكن شحادة حذر من التقليل من شأن قدرة التنظيم المتطرف على تطوير مهاراته في نشر فكره الإرهابي عبر الإنترنت.

استمع إلى تصريحات الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية مروان شحادة: