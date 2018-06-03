العراق.. حكم جديد على فرنسية بوغدير

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية الأحد حكما بالسجن المؤبد على الفرنسية ميلينا بوغدير بعد إدانتها بالانتماء إلى تنظيم داعش.

وكان القضاء العراقي حكم على بوغدير (27 عاما) في شباط/فبراير الماضي بالسجن سبعة أشهر إثر إدانتها بدخول العراق بطريقة غير مشروعة، وكان يفترض أن يتم إبعادها إلى فرنسا.

لكن محكمة التمييز العراقية أعادت دراسة الملف، واعتبرت أن الأمر "لم يكن دخولا غير شرعي بسيط، لأنها كانت تعلم أن زوجها سينضم إلى تنظيم داعش، وتبعته "رغم علمها بذلك".

ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بوغدير التي اعتقلت في الموصل الصيف الماضي بأنها "إرهابية من داعش قاتلت ضد العراق"، وأبدى تأييدا لمحاكمتها في العراق.

وأصدرت محاكم عراقية منذ بداية العام الحالي، أحكاما على أكثر من 300 أجنبي بالإعدام أو السجن مدى الحياة، غالبيتهم نساء من تركيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.