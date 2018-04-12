16 قتيلا في اعتداء شمال العراق

قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 14 آخرون الخميس بانفجار عبوة ناسفة خلال تشييع مقاتلين عراقيين قتلوا الأربعاء بيد تنظيم داعش، وفق ما أفاد مسؤول محلي في شمال العراق.

وقال صلاح الدين الشعلان رئيس بلدية قرية سديرة جنوب الشرقاط، أحد آخر المعاقل السابقة للتنظيم الإرهابي في شمال العراق، "انفجرت عبوة ناسفة بعد وصول المشيعين إلى مقبرة القرية" مشيرا إلى أن "أغلب الجرحى حالتهم خطرة".

ووقع الاعتداء أثناء تشييع خمسة من مقاتلي الحشد الشعبي قتلوا ليل الأربعاء في القرية الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال بغداد.

وتولى الحشد الشعبي دورا كبيرا في التصدي للمتطرفين الإسلاميين السنة.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في كانون الأول/ديسمبر 2017 "نهاية الحرب" ضد مسلحي تنظيم داعش بعد إعلان النصر عقب استعادة آخر مركز حضري كانوا يحتلونه.

لكن بحسب خبراء لا يزال مسلحون إسلاميون متطرفون كامنين على طول الحدود بين العراق وسورية وفي مناطق واسعة من الصحراء العراقية.