بغداد تصدر قرارا بشأن مطارات كردستان

رفعت الحكومة العراقية حظرها المفروض على الرحلات الدولية إلى إقليم كردستان عبر مطاري أربيل والسليمانية.

وجاء القرار الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد استجابة السلطات المحلية في كردستان لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين.

وقال العبادي في بيان أصدره مكتبه إن القرار جاء "حرصا على تسهيل سفر المواطنين من خلال مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، واستحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات إقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية".

وأضاف العبادي أنه سيتم ربط منظومة التحقق الخاصة بمطارات الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد، على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الأخرى، وربط دوائر الجوازات والجنسية وموظفيها في مطاري أربيل والسليمانية بوزارة الداخلية وحسب القانون.

وكانت الحكومة العراقية قد حظرت في أيلول/سبتمبر الماضي الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، ردا على استفتاء تقرير المصير الذي نظمته سلطات الإقليم واعتبرته بغداد غير قانوني.

واتخذت بغداد إجراءات عقابية أخرى ضد الإقليم شملت غلق المعابر الحدودية مع تركيا وإيران. كما فرضت القوات العراقية في حملة أمنية بدأت في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي سيطرتها على غالبية المناطق المتنازع عليها، من بينها مدينة كركوك الغنية بالنفط.