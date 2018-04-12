أرقام الموت في الموصل

قبل 18 شهرا، انطلقت القوات العراقية مدعومة بقوات التحالف الدولي لتحرير الموصل، ثاني أكبر مدن العراق وأكبر مدينة خضعت لسيطرة داعش.

وصف المسؤولون الأميركيون القتال في الموصل الذي بدأ في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بأنه "الأكثر كثافة منذ الحرب العالمية الثانية".

استغرق التحرير تسعة أشهر، وتباينت عقبه التقديرات لأعداد الضحايا من المدنيين.

ما أكده الناجون أن عناصر داعش كانوا يضعون المدنيين في مناطق القتال، ويقاتلون وسطهم، ويستخدمونهم دروعا بشرية، وأحيانا يبقونهم في مبان مفخخة.

وفي تقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قدرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 741 مدنياً قد أعدمهم داعش أثناء المعركة.

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