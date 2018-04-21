الموصل.. العثور على أسلحة من مخلفات داعش

عثرت القوات العراقية السبت على مخلفات حربية تركها داعش وراءه بعد القضاء عليه في الموصل شمالي البلاد.

وقال مركز الإعلام الأمني في العراق إن من بين الأسلحة المضبوطة 23 صاروخا محلي الصنع وجدت في حي الشفاء في الجانب الأيمن من المدينة، وسبعة أحزمة ناسفة ضبطت في الجانب الأيسر، علاوة على أنفاق كان يستخدمها عناصر التنظيم كمخابئ في المناطق الغربية للمدينة.

وفي تصريح لـ"راديو سوا" أكد المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العراقي يحي رسول استمرار الجهود لإزالة المخلفات الحربية في مناطق سهل نينوى شرقي الموصل، للحفاظ على أرواح المدنيين العائدين إلى مناطقهم.

وفي بغداد ومحيطها، أعلنت القوات العراقية العثور على مخبإ يحوي عبوات ناسفة ومواد متفجرة مختلفة الأحجام، تمت إزالتها من دون تسجيل حوادث في المنطقة.