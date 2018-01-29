العراق يخطط لبناء أربع مصاف نفطية جديدة

قالت وزارة النفط الاثنين إن العراق يعتزم بناء مصفاة للنفط في ميناء الفاو على الخليج بالتعاون مع شركتين صينيتين، وينوي دعوة الشركات الاستثمارية قريبا لبناء ثلاث مصاف أخرى.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الطاقة الإنتاجية للمصفاة التي ستُبنى في الفاو ستبلغ 300 ألف برميل يوميا وستضم وحدة للبتروكيماويات.

وأشارت إلى أنها تخطط لبناء مصفاتين أخريين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف برميل يوميا لكل منهما، في الناصرية وفي محافظة الأنبار.

كما يسعى العراق لبناء مصفاة رابعة بطاقة 100 ألف برميل يوميا في القيارة جنوب الموصل، والتي تمت استعادتها من تنظيم داعش العام الماضي.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، لكن طاقته التكريرية تقلصت حين اجتاح تنظيم داعش أكبر مصفاة للنفط بالبلاد في بيجي شمالي بغداد في 2014.

واستعادت القوات العراقية بيجي في 2015، لكن أضرارا جسيمة لحقت بالمكان أثناء القتال.

ويعتمد العراق في الوقت الراهن في توفير احتياجاته من المشتقات النفطية على مصفاة الدورة في بغداد ومصفاة الشعيبة في البصرة.