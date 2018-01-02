رقم قياسي لصادرات النفط العراقي في كانون الأول

أعلنت وزارة النفط الثلاثاء أن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي سجل أعلى معدل للصادرات والإيرادات النفطية خلال 2017.

وقالت في بيان إن صادرات الشهر الماضي بلغت نحو 109.6 ملايين برميل، وبإيرادات بلغت 6.4 مليارات دولار، وفق الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن الأرقام المعلنة لا تشمل حقول كركوك وإقليم كردستان.

وأشار جهاد إلى أن المعدل اليومي لصادرات النفط الخام الشهر الماضي بلغ 3.5 ملايين برميل، وبسعر بيع بلغ 59.286 دولار للبرميل الواحد.

وبعد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان الذي نظم في 25 أيلول/سبتمبر وأثار توترا بين الأكراد والسلطات العراقية المركزية، استعادت القوات العراقية جميع الحقول النفطية في مدينة كركوك الغنية بالنفط والمناطق المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة الأكراد منذ عام 2014 في خضم الفوضى التي تلت سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من البلاد.