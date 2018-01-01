صادرات قياسية للعراق من حقول نفط الجنوب

قال مسؤولان بقطاع النفط الاثنين إن صادرات العراق من النفط الخام من موانئ البصرة الجنوبية ارتفعت لمستوى قياسي عند 3.535 مليون برميل يوميا في كانون الأول/ديسمبر من 3.5 مليون برميل في الشهر السابق، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وترتفع صادرات الجنوب مع سعي العراق لتعويض توقف الشحنات من حقول كركوك بالشمال في منتصف تشرين الأول/أكتوبر بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من القوات الكردية.

ويجري تصدير معظم الخام العراقي عبر موانئ الجنوب.

ونقلت رويترز عن مسؤولين نفطيين عراقيين قولهم إن زيادة الإنتاج أتت من الحقول النفطية الصغيرة في البصرة، التي تديرها شركة نفط الجنوب الحكومية.

ولم تعوض هذه الزيادة توقف حقول نفط كركوك حتى الآن، وهو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة العراقية.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، بطاقة إنتاجية قدرها 4.8 مليون برميل يوميا تهدف بغداد إلى زيادتها إلى خمسة ملايين برميل يوميا.

المصدر: رويترز