القوات العراقية تلاحق فلول داعش باتجاه الحدود السعودية

باشرت القوات الأمنية المشتركة في محافظة الأنبار وبإسناد من طيران التحالف الدولي السبت تنفيذ عملية لمطاردة عناصر تنظيم داعش في وادي حوران والمناطق القريبة من الحدود الدولية.

وقال قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن قاسم المحمدي لـ"راديو سوا" إن العمليات العسكرية لا تتوقف وكلما انتهت واحدة انطلقت أخرى، مشيرا إلى أن عملية تفتيش الصحراء إذا علقت "فذلك يعني أن الدواعش سيعودون ويؤسسون قواعدهم في تلك المناطق".

وسبق للقوات الأمنية في الأنبار إعداد خطة أمنية تطبق في الصحراء الغربية قرب الحدود الدولية من أجل القضاء على داعش.

استمع إلى تقرير كنعان الدليمي مراسل "راديو سوا" في الأنبار.

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وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي لوسائل إعلام عراقية إن العملية التي انطلقت السبت تهدف إلى "تدمير مخابئ داعش ومضافاتهم في الصحراء الغربية للأنبار باتجاه الحدود العراقية-السعودية".

تجدر الإشارة إلى أن صحراء الأنبار الغربية فر إليها عناصر من داعش بعد هروبهم من المدن المحررة في المحافظة، وتطاردهم القوات العراقية بهدف القضاء عليهم.

ووادي حوران هو أطول أودية العراق ويقع في محافظة الأنبار ويمتد على طول 350 كيلومترا من الحدود السعودية إلى نهر الفرات وصولا إلى الحدود السورية الأردنية.

نفي سيطرة داعش على أجزاء من كركوك

من جهة أخرى، نفت وزارة الدفاع العراقية السبت ما تردد عن سيطرة داعش على 40 في المئة من محافظة كركوك ووجود 800 من عناصره فيها. وأكدت الوزارة أن القوات الأمنية تسيطر بشكل كامل على المنطقة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تناقلت الجمعة تلك الأنباء نقلا عن النائب في البرلمان العراقي عن محافظة كركوك محمد عثمان.

تدريبات لوحدات في الجيش العراقي مع التحالف

في سياق آخر، أجرت قوات التحالف ووحدات خاصة من الجيش العراقي تدريبات عسكرية بالأسلحة الثقيلة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الوحدات الخاصة نفذت تمرين رمي حي باستعمال مدافع الهاون 60 ملم بمشاركة فرق التدريب الأسترالية والأميركية.

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وأوضحت الوزارة أن هذا التمرين يساعد على مهاجمة أهداف للعدو من دون الكشف عن مواقعهم، مشيرة إلى أن "مستوى من الدعم الناري من هذا يوفر الحماية للقطعات العراقية القريبة من العدو ويسمح لهم بتدمير قوة أية عناصر مجرمة يواجهونها".