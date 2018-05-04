'ستدفعون الثمن'.. العبادي يتوعد فاسدي الحشد

هاجم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من وصفهم بـ"الفاسدين" في الحشد الشعبي، وذلك في مؤتمر انتخابي خلال زيارته للنجف.

وكشف العبادي أن هؤلاء يعارضون التدقيق على رواتبهم، وأن هناك من يحصلون على رواتب من الحشد وهم خارجه.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي الخميس أن قاسم الزبيدي مسؤول المالية بالحشد كان قد اتصل به قبل أيام من اغتياله ليكشف له وجود فساد في توزيع الأموال.

وتابع العبادي قائلا: "هل يتصور الفاسدون أنهم يخيفوننا؟ ... ستدفعون الثمن"، متوعدا بتقديمهم للعدالة.

ومن المقرر أن يدلي العراقيون بأصواتهم بالانتخابات البرلمانية في 12 من آيار/مايو.