البرتغال تتهم رسميا نجلي سفير عراقي سابق بـ'محاولة قتل'

أعلنت وزارة العدل البرتغالية أن نجلي سفير سابق للعراق اتهما رسميا بمحاولة القتل لاعتدائهما بعنف على فتى في 2016.

وقالت الوزارة إن المتهمين وهما نجلا سفير العراق السابق في البرتغال سعد محمد رضا اعتديا بعنف على ضحيتهما عبر دهسه وضربه بعنف على الرأس والوجه وتركه مغمى عليه.

وفتحت السلطات تحقيقا في الاعتداء لكن المشتبه بهما لم يوقفا لأنهما يتمتعان بحصانة دبلوماسية، بالرغم من مطالبة السلطات البرتغالية مرات عدة برفع الحصانة عنهما لكن بلا جدوى.

وفي كانون الثاني/يناير 2017 تم التوصل إلى اتفاق خارج إطار القضاء بين الطرفين وقبلت عائلة الفتى الذي اعتديا عليه باتفاق تعويض حصلت بموجبه على نحو 52 ألف دولار.

وقال محامي العائلة سانتانا مايا ليوناردو في حينها إن التوصل إلى اتفاق يعني أن الشق الإجرامي من القضية أصبح من اختصاص القضاء.

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