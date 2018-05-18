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العراق

الصدر: خذوا المناصب والكراسي

الصدر والحكيم في مؤتمر صحافي في النجف مساء الخميس

قال مقتدى الصدر، زعيم سائرون الذي فاز بأغلبية في الانتخابات البرلمانية في العراق السبت الماضي، إن صعود تحالفه "أزعج الكثير".

وأكد الصدر في تغريدة نشرها بعد ساعات من اجتماع مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم في مدينة النجف مساء الخميس، أنه ماض بـ"الإصلاح ولن يتنازل".

وأوضح مخاطبا أولئك الذين "أزعجهم" فوز سائرون في الانتخابات: "خذوا المناصب والكراسي، خلولي (اتركوا لي) الوطن".

وكرر الصدر منذ فوز تحالفه في الانتخابات أن الحكومة العراقية المقبلة ستكون حكومة كفاءات "أبوية" بعيدة عن المحاصصة الحزبية.

وتتسابق القوائم الرئيسية الفائزة بإجراء مباحثات مكثفة تمهد لتحالفات تأمل أن تضمن لها مكانا في كتلة الأغلبية التي سيكون لها فرصة تشكيل الحكومة.


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