الصدر: خذوا المناصب والكراسي

قال مقتدى الصدر، زعيم سائرون الذي فاز بأغلبية في الانتخابات البرلمانية في العراق السبت الماضي، إن صعود تحالفه "أزعج الكثير".

وأكد الصدر في تغريدة نشرها بعد ساعات من اجتماع مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم في مدينة النجف مساء الخميس، أنه ماض بـ"الإصلاح ولن يتنازل".

وأوضح مخاطبا أولئك الذين "أزعجهم" فوز سائرون في الانتخابات: "خذوا المناصب والكراسي، خلولي (اتركوا لي) الوطن".

فوزنا أزعجَ الكثير.. فأسألكم الفاتحة والدعاء

ونحن ماضون بالإصلاح ولن نتنازل

ولكن أقول لهم: خذوا المناصب والكراسي، وخلّولي الوطن❤#سلامة_العراق_واجبي

مقتدى محمد الصدر — السيد مقتدى الصدر (@Mu_AlSadr) May 17, 2018

وكرر الصدر منذ فوز تحالفه في الانتخابات أن الحكومة العراقية المقبلة ستكون حكومة كفاءات "أبوية" بعيدة عن المحاصصة الحزبية.

وتتسابق القوائم الرئيسية الفائزة بإجراء مباحثات مكثفة تمهد لتحالفات تأمل أن تضمن لها مكانا في كتلة الأغلبية التي سيكون لها فرصة تشكيل الحكومة.



