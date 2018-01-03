القوات العراقية تلاحق بقايا داعش في ثلاث محافظات

شنت قوات الأمن العراقية الأربعاء عدة عمليات دهم وتفتيش استهدفت ملاحقة خلايا تنظيم داعش في مدن كركوك والموصل وديالى.

وقال محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري لراديو سوا إن قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد العشائري انطلقت باتجاه مناطق الزاب والحويجة والرشاد وداقوق قرب كركوك، بحثا عن خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش.

وأضاف الجبوري أن المنطقة شهدت مؤخرا نشاطا ملحوظا لعناصر التنظيم، وأن القوات الأمنية تمتلك معلومات عن أماكن تواجد هذه الخلايا وتعمل على القضاء عليها.

وفي الموصل، أعلنت قيادة عمليات نينوى قتل ستة عناصر ينتمون لتنظيم داعش كانوا مختبئين في جزيرة وسط نهر دجلة في منطقة البو سيف جنوب المدينة.

وقال نائب قائد عمليات نينوى اللواء الركن أحمد سليم لراديو سوا إن القوات الأمنية المشتركة تعمل حاليا على ملاحقة عناصر التنظيم في مناطق عدة، وطالب أهالي نينوى بالتعاون للقضاء على التنظيمات المتطرفة.

وفي ديالى نفذت قوة من شرطة عملية بحث في قرى مياح وكريم الهيمص، التابعة لمنطقة الندا شرق المحافظة، بهدف بسط الأمن والاستقرار في تلك المناطق.

وهذه ليست العملية الأولى التي تشنها القوات العراقية في مناطق تقع بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، إذ شنت عمليات مداهمة وتفتيش في منطقة مطيبيجة والمناطق المحيطة بها الشهر الماضي لملاحقة "المجاميع الإرهابية والإجرامية والمطلوبين للقضاء".