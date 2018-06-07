تركيا تؤجل ملء سد أليسو

أعلنت تركيا الخميس تأجيل موعد ملء سد أليسو لغاية الشهر المقبل، بعد موجة غضب في العراق أثارها قرار ملء السد وأثر سلبا على إمدادات المياه في نهر دجلة.

وقال وزير الغابات والمياه التركي ويسل أر أوغلو إن "الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات بتأجيل موعد ملء سد أليسو حتى تموز/ يوليو المقبل".

ولفت أر أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية إلى أن "تركيا كانت تخطط لملء السد في الظروف العادية العام الفائت، ولكن الحكومة العراقية طلبت تأخير ذلك إلى 2018 بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد العام الماضي".

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وتابع أن "تركيا عانت من جفاف في عام 2014، لكنها مع ذلك واصلت منح المياه للعراق وسورية".

ويعتبر سد أليسو الذي بدأت أنقرة بناءه في 2006 من أكبر السدود التركية المقامة على نهر دجلة.