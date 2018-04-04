هل ينفذ العراق عمليات ضد داعش في سورية؟

بعد أيام من كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي وجود خطط لـ "محاربة الإرهاب" في سورية وأماكن أخرى خارج العراق، نفى المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي صباح النعمان أن تكون قوات تابعة للجهاز نفذت عمليات خارج الحدود العراقية.

وقال النعمان لـ "راديو سوا" إن هناك تنسيقا استخباراتيا بين العراق ودول الجوار والولايات المتحدة في ما يتعلق بملاحقة مقاتلي تنظيم داعش.

وكان العبادي أوضح الأحد في مؤتمر صحافي أن حكومته انتقلت "من محاربة الإرهاب في العراق إلى محاربة الإرهاب في المنطقة".

ويقول الخبير العراقي في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي إن قوات مشتركة خاصة عراقية وأميركية نفذت عمليات ضد تنظيم داعش المتشدد في سورية لمنع مقاتليه من التسلل إلى العراق.

ويوضح في حديث لـ "راديو سوا" أن هذه القوات نجحت في اعتقال وقتل قيادات بتنظيم داعش في المناطق الحدودية العراقية السورية.

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وتستفيد هذه القوات الخاصة من معلومات تزودها بها الاستخبارات العراقية، حسبما يقول الهاشمي الذي يقدم استشارات لعدة حكومات منها حكومة بغداد بخصوص تنظيم داعش.