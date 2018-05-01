قتلى وجرحى بهجوم شمال بغداد

قتل وأصيب عدد من المدنيين في منطقة الطارمية، الواقعة على بعد نحو 25 كيلومترا شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء الثلاثاء، بهجوم شنه مسلحون متشددون، بحسب بيان للجيش العراقي.

وأوضح البيان أن مسلحين أطلقوا النار على مدنيين عزل، ولاذوا بالفرار وأن القوات الأمنية باشرت عمليات البحث والتفتيش في المنطقة.

ونفى مركز الإعلام الأمني، في بيان، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن انتشار ‏العصابات الإرهابية في قضاء الطارمية، الذي تنتشر فيه الأجهزة الأمنية، مؤكدا :"أن العمليات مستمرة لملاحقة تلك العصابة الإجرامية".

ونقلت قناة السومرية العراقية عن مصدر أمني في بغداد، قوله إن مجموعة مسلحة من داعش فتحت النار بشكل عشوائي في الطارمية وقتلت خمسة مدنيين وأصابت أربعة آخرين بجروح.

يتبع..