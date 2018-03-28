العبادي يتحدث عن علاقات بغداد بطهران وواشنطن

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء إن بلاده تريد أن تنأى بنفسها عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف خلال مشاركته في منتدى العراق للطاقة في بغداد أن بغداد تريد تحقيق ”توازن“ في علاقاتها مع واشنطن ومع طهران، قائلا إن هذه السياسة تصب في صالح العراق.

وقال العبادي إن العراق ”ينأى بنفسه“ عن التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وعبر رئيس الوزراء العراقي أيضا عن أمله ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.

توترات المنطقة

وتحدث العبادي أيضا عن التطورات في المنطقة، لا سيما الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، والصراع الدائرة بين إيران والسعودية، وقال إن ما يحدث في المنطقة "بين الدول النفطية الكبرى لا يؤثر على العراق".

وأضاف أن "لدينا خزين كبير من النفط والغاز وعازمون على الإفادة منه".

وشدد العبادي على ضرورة إنجاز "ما علينا ضمن عراق موحد وليس طوائف مستقلة، , مشيرا الى ان المناطق المحررة تعاني من دمار كبير وإعادة إعمارها تحتاج إلى جهود دولية".