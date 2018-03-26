أردوغان يتراجع عن إعلان بشأن سنجار العراقية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مسؤولا عراقيا سيصل إلى تركيا الاثنين لبحث "مسألة سنجار"، وذلك بعد ساعات من إعلانه شن عملية عسكرية هناك سرعان ما نفته بغداد.

وشدد أردوغان في تصريحات قبيل مغادرته إلى بلغاريا لحضور قمة الاتحاد الأوروبي أن بلاده "ستقوم بما يلزم في حال فشل عملية الحكومة العراقية في سنجار" التي يعتقد أن عناصر من حزب العمال الكردستاني ينتشرون فيها.

اقرأ أيضا: تركيا تعلن شن هجوم شمال العراق وبغداد تنفي

ولم يكشف أردوغان عن هوية المسؤول العراقي، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية عراقية عن وصول تعزيزات عسكرية من الجيش العراقي إلى سنجار للانتشار في المواقع التي انسحب منها عناصر حزب العمال.

وكان حزب العمال قد أعلن الجمعة سحب عناصره من سنجار تلبية لطلب من الحكومة العراقية والأكراد الأيزيديين.

وأعلن أردوغان الأحد بدء عملية تركية في شمال العراق، وأضاف "قلنا إننا سندخل سنجار أيضا، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك".