العراق ينشر قوات في طوز خرماتو بعد 'اضطرابات'

نشرت وزارة الداخلية العراقية جنودا من قوات (الرد السريع) في قضاء طوزخرماتو شرقي محافظة صلاح الدين.

وقالت وزارة الداخلية العراقية إن "الأهالي يشعرون بارتياح كبير"، بعد انتشار تلك القوات "لتعزيز الأمن وبسط القانون".

وأضافت أن "أصحاب المحال التجارية قاموا بفتحها، والحركة طبيعية في القضاء الآن".

وأعربت الأمم المتحدة الشهر الماضي عن قلقها العميق بشأن تقارير عن عمليات قصف وإحراق منازل في مدينة طوز خرماتو العراقية، محذرة من وجود "مخاطر كبيرة" لاحتمال تفاقم أعمال العنف.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه في 16 تشرين الأول/أكتوبر الجيش العراقي بفرض الأمن في قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، وشهد القضاء اندلاع اشتباكات بين القوات الاتحادية والبيشمركة قبل أن تتمكن القوات الاتحادية في اليوم نفسه من السيطرة على القضاء.

وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تقارير ذكرت أن مناطق سكنية في طوز خرماتو الواقعة في محافظة صلاح الدين، تعرضت للقصف في 9 و12 كانون الأول/ديسمبر "ما تسبب بإصابات بين المدنيين".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز تروسيل للصحافيين في جنيف "لم تتضح الجهة التي تقوم بالقصف وتقول التقارير إنه ينطلق من الجبال المطلة على المنطقة".

ويسكن المنطقة مزيج من التركمان والكرد والعرب.