هذا عدد النازحين داخليا في العراق

أطلقت الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية خطة الاستجابة الإنسانية لدعم النازحين لعام 2018. وتقدر السلطات عدد النازحين داخليا بنحو 2.5 مليون عراقي.

وقال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في العراق راماناثان بالاكريشنان إن الخطة تتطلب توفير مبلغ 569 مليون دولار لتقديم الخدمات الأساسية لـ نحو 3.4 ملايين شخص، ودعم مشاريع العودة الطوعية وإعادة الاستقرار.

وقال بالاكريشنان في مؤتمر صحافي في بغداد إن "العنصر الرئيسي للخطة يركّز على العودة الآمنة والطوعية للنازحين مع ضمان الكرامة لهم استنادا إلى ما أقرته حكومة العراق". وحث المانحين على الاستمرار في دعم النازحين بسخاء.

وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف قال إن خطة هذا العام تؤكد أهمية "الاستمرار في تقديم الخدمات وصيانة وتهيئة المخيمات، إلى جانب الأمور اللوجستية والقانونية لنحو مليونين ونصف المليون مواطن ما زالوا نازحين في عموم العراق"

وناشد الجاف القوى السياسية عدم استغلال ملف النازحين مع قرب موعد الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو المقبل.

أما الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق فقال إن التوجه الحكومي يتمثل في تحسين الظروف المعيشية للنازحين في المخيمات، مع تأمين مشاريع العودة الطوعية. وكشف عن "وضع ميزانية تخمينية" لتغطية احتياجات الأسر النازحة والعائدة في ضوء الموازنة المالية التي تم توفيرها في البرنامج الحكومي المشترك مع الأمم المتحدة.