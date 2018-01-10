تقليص وشيك للقوات الأميركية في العراق

أعلن السفير الأميركي دوغلاس سيليمان الأربعاء، موقفا جديدا بشأن انتشار القوات الأميركية من العراق، مشيرا إلى خطة لتقليص حجم القوات بشكل تدريجي.

وقال سيليمان في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة ببغداد، إن تواجد القوات الأميركية في العراق قد انخفض، خاصة في محافظة الأنبار، وإن دورها يقتصر حاليا على تقديم الاستشارة للقوات العراقية.

وأوضح المسؤول الأميركي أنه "سيكون هناك خفض تدريجي لتلك القوات خلال الأشهر المقبلة من دون استبدالها بأخرى".

وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر، كشفت وزارة الدفاع الأميركية عن عدد الجنود الأميركيين في العراق، مبينة أنه بلغ حسب المعطيات الأخيرة 8892 عسكريا.

وأضاف سيليمان أن "مساعدة واشنطن تتركز حاليا على تدريب القوات العراقية، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية للنازحين لحين عودتهم".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة أنفقت 112 مليون دولار لتأمين المناطق المحررة ورفع الألغام والعبوات، إضافة إلى أموال أخرى ساهمت بها ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مخصصة لدعم العراق".