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العراق

أنباء عن محاولة اغتيال نائب عراقي والسلطات تنفي

كامل الغريري

قالت وسائل إعلام عراقية إن النائب عن كتلة تحالف العراقية كامل الغريري أصيب بجروح بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في منطقة السيدية في بغداد الخميس.

وأفاد مصدر في مكتب الغريري باختطاف اثنين من أفراد حمايته، حسب ما نقلت وسائل إعلام عراقية.

ونفت قيادة عمليات بغداد ما تردد عن وجود "عملية اغتيال" للنائب وقالت إنها اعتقلت أحد أفراد حمايته لاعتدائه على نقطة تفتيش.

ونقلت القيادة المعتقل إلى مركز أمني "لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وكان المكتب الإعلامي للنائب الغريري قال إنه يرقد في مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج بعد تعرضه لإطلاق النار.

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