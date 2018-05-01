مؤلف 'فرانكشتاين في بغداد'.. أحمد سعداوي: نكتب على ضماناتنا الشخصية

خاص بـ"موقع الحرة"/

"الرواية لا يمكن أن تزدهر إلا في فضاء من الحرية" والعراق المعروف بـ"الثقافة الشعرية" يشهد فورة روائية هائلة.

هكذا يصف أحمد سعداوي، صاحب أول رواية عراقية تصل البوكر العالمية، المشهد الروائي في بلاده.

وهذا المشهد هو ابن واقع "محتدم"، يحذر سعداوي من الانجرار إلى "الانفعال" المباشر به، "يجب أن تموت لديك الأحداث انفعاليا حتى تستطيع أن تشتغل عليها، أن تقطعها، لكي تستطيع أن تكون مخلصا للفن أكثر".

لكن المهمة ليست سهلة، يقول سعداوي "في العراق تعايش بين ثلاث سلطات غير معلنة، سلطة العشيرة وسلطة الجماعة المسلحة وسلطة شرطي الدولة".

ويتساءل "من هو الذي يضمن سلامتك؟"

أحمد سعداوي شاعر وروائي عراقي ولد في 1973. كتب عددا من الأعمال الشعرية والروائية والسيناريوهات التلفزيونية. فازت روايته "فرانكشتاين في بغداد" بجائزة البوكر العربية في 2014، ووصلت ترجمتها الإنجليزية إلى القائمة القصيرة للبوكر العالمية، في انتظار الإعلان عن الرواية الفائزة بعد ثلاثة أسابيع.

ماذا يعني وصول روايتك "فرانكشتاين في بغداد" إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية.. وهي فازت سابقا بجائزة البوكر العربية. ماذا يعني ذلك لأحمد السعداوي وللرواية العراقية بشكل عام؟

بإمكاننا أن نقول إن هذا حدث تاريخي. هذه أول مرة تصل فيها رواية عربية إلى هذه المرتبة في هذه الجائزة. فضلا عن كونها مسألة غير مسبوقة بالنسبة للرواية العراقية. هو نوع من الاعتراف ليس بالروائي أحمد سعداوي، إنما بجدية النظرة العالمية للروائي العراقي بشكل عام، لأن أنا انتمي لوسط ثقافي.

هناك من يرى أن هذا نجاح فردي، نجاح رواية أو روائي في مشهد أدبي قد لا يكون متجانسا. لكن ماذا عن أحمد سعداوي؟ كيف تقيم المشهد الروائي العراقي؟ بموضوعية وربما من دون تعاطف.

بعيدا عن الانحياز للوطن أو العاطفة، المشهد الروائي العراقي ضاج ونامٍ، وهناك كثير من المراقبين والنقاد ومؤرخي الأدب يشهدون أن التاريخ العراقي - خصوصا ما بعد 2003- شهد ازدهارا أدبيا. جزء من هذا الازدهار أتى من استثمار فضاء الحرية النسبي.

نحن نعرف أن الرواية لا يمكن أن تزدهر إلا في فضاء من الحرية، ولهذا خلال السنوات الـ 15 الماضية صدرت حوالي 600 رواية. هذا رقم غير مسبوق، خصوصا لو أخذنا في الحسبان أن إيقاع الإنتاج الروائي في العراق في العقود ما قبل 2003، كان إيقاعا بطيئا. كنا نشهد ظهور رواية أو روايتين في السنة، وكان الروائيون العراقيون يعدون على الأصابع، أمثال فؤاد التكرلي، وعبد الخالق الركابي وهو ما زال موجودا ويكتب.

المشهد الروائي العراقي شهد فورة هائلة، واليوم أرى الكثير من الروايات العراقية تدخل مسابقات وتحصل على جوائز، ليس فقط أحمد السعداوي، وإنما روائيون آخرون يتنافسون على الجوائز العربية. لا تخلو دورة من دورات البوكر من رواية أو روايتين أو ثلاث لعراقيين، تتنافس مع غيرها من الروايات العربية. وهناك عدد من الأعمال التي حصلت على جوائز عربية وعالمية، على سبيل المثال، فوز حسن بلاسم العام الماضي بجائزة الإندبندنت، وأخرى كثيرة ترجمت إلى لغات عديدة. بالتأكيد هذا شيء غير مسبوق ويثير الإعجاب. وضمن هذا السياق، يأتي دخول "فرانكشتاين في بغداد" إلى البوكر ليكون أمرا ليس مفاجئا أو غريبا، وإنما هو ابن هذا السياق العام للرواية العراقية اليوم.

ألا تعتقد أن هذه "الفورة" في إنتاج الرواية العراقية كمية وليست نوعية؟

بالتأكيد في أي مجال إبداعي يكون النوع أقل من الكم، وهذا ليس غريبا. فالأدب يؤرخ بالنوع، والتاريخ الأدبي يؤرخ بالأعمال المتقدمة وليس بكل ما كتب. نحن معروفون بالثقافة الشعرية، ولدينا في كل جيل عشرات الأسماء. أنا من جيل شعري يسمى وفق الوصف النقدي بالجيل التسعيني. أتذكر كان لدينا أكثر من 50 شاعرا، لم يتبق منهم سوى مشروع أو مشروعين. لهذا فكثرة الأعمال الأدبية أمر طبيعي، لكن الأعمال الجيدة والأعمال البارزة هي التي تبقى وهي التي يؤرخ بها الأدب.

ماذا عن النقد، هل يمكن الحديث عن حركة نقدية موازية لمسار الرواية العراقية خلال السنوات الأخيرة؟

هناك عاملان يرتبطان بموضوعة النقد، إن كان في العراق أو غير العراق. العامل الأول هو تفتت النخبة بسبب انفتاح العالم المعلوماتي ومواقع التواصل الاجتماعي وتسيّد الميديا. فالنخبة القديمة تفتت، وسلطة التقييم والفحص وإطلاق الأحكام التي كانت تمارسها نخبة من الأشخاص المعدودين في مجلات أو في صفحات ثقافية، هذه السلطة تفتت اليوم بحكم الأمر الواقع. وأصبح القراء هم من يتحدثون في وسائل التواصل ويقيمون الأعمال التي يقرأونها. هذا في البعد العام سواء في العراق أو في العالم العربي والعالم.

هناك بعد خاص وهو أن مجرى النقد العراقي ضعيف، إذ لم تبرز لدينا للأسف أسماء نقدية ناضجة وأيضا بسبب طغيان الشأن السياسي. كثير من أصحاب الأسماء النقدية اللامعة في الأدب أصبحوا معلقين ومحللين سياسيين. يبدو أن موضوعة التعليقات السياسية أكثر جاذبية من قراءة وفحص النصوص الأدبية. ولكن على هامش ذلك، لدينا نقاد مهمون مثل د. عبد الله إبراهيم، و الدكتور حاتم الصكَر. وهي أسماء ما زالت فاعلة وتكتب، لكن تأثيرها أصبح أقل، كما أسلفت، بسبب أن العصر تغير، واليوم سلطة القراء النوعيين لربما أكثر تأثيرا في توجيه القراء، من سلطة الناقد التقليدي في عقود سابقة.

ماذا عن الناقد في الروائي نفسه؟ هل يقيم أحمد سعداوي الرواية العراقية المعاصرة وهل لديه مآخذ عليها؟

ليس لدي القدرة على تحديد المآخذ بشكل عام، هناك تنوع في الاشتغالات، وهناك تجارب مختلفة لا يمكن لها أن تجتمع في حيز أو وسط واحد. بصراحة لا أستطيع أن أحدد مأخذا، لربما النقاد يفهمون هذا الشيء، لكني شخصيا أتمنى أن تكون الاشتغالات الروائية متنوعة أكثر، ويتم تجديد أنماط متنوعة من السرد، وألا تنحصر الكتابة الروائية بنمط محدد أو نمطين. أتمنى أن يكون المشهد الكتابي أكثر تنوعا، ويسعدني أن أحصل على رواية بوليسية أو رومانسية أو واقعية اجتماعية أو رواية تاريخية. أتمنى أن يميل المشهد الروائي إلى التنوع أكثر.

يلاحظ القارئ أن روايتيك "فرانكشتاين في بغداد" و"باب الطباشير" كانتا أمينتين في صلتهما بالواقع العراقي، خصوصا بعد عام 2003. هل ينطبق ذلك على النتاج الروائي العراقي بشكل عام؟ هل الرواية العراقية صادقة في تمثيلها للواقع العراقي الذي تتحدث عنه.

فن الرواية بشكل عام هو بالنهاية ابن الخيال، هو اختراع خيالي. الرواية بالنهاية تنتمي إلى الخيال، أي رواية كانت، مرجعيتها الخيال، لكنها تبني مادتها الأولية من الوقائع. وصورة الواقع المنعكسة في الرواية هي في النهاية تمثل وجهة نظر الكاتب تجاه الواقع، لا يمكن أن نقول إنها صورة أمينة عن الواقع. هي تمثل وجهة نظر الكاتب، ما يراه الكاتب من الواقع، وما ينتقيه هذا الكاتب من أحداث يراها ممثلة عن الواقع. لكن بالنسبة للقارئ العام، فالفن الروائي يركز على حالات خاصة، وعلى أفراد بعينهم، وبالتالي هو ينقل خبرات اجتماعية وسياسية. هذا هو الشيء المهم للقارئ من الواقع. ليس المهم هو الأحداث السياسية العامة، سقوط النظام، الاحتلال، الحرب على الإرهاب، سقوط الموصل بيد داعش. ليست هذه الأحداث العمومية هي المهمة أو هي التي تجعل الرواية واقعية أو غير واقعية أو مقتربة من الواقع، وإنما قدرة الرواية على نقل خبرة إنسانية لشخص محدد، شخص واحد، أو مجموعة أفراد معدودين. وقدرتها على إقناع القارئ بالمشاركة العاطفية والنفسية، أن تتشارك أنت كقارئ عاطفيا ونفسيا مع نشاط هذا الفرد.

لكن صدق التجربة الإبداعية في علاقتها بالواقع سؤال مطروح، بصرف النظر عن طريقة تمثيلها لهذا الواقع. حتى أدب الخيال العلمي الصرف قد ينطوي على افتعال.

نعم

على العموم، تحدثت في البداية عن مساحة الحرية المحدودة وتأثيرها الإيجابي على العمل الإبداعي.. كيف ترى تأثير السياسة منذ 2003 وحتى الآن على الرواية؟ هناك من يتحدث عما يشبه الفوضى السياسية في العراق. إذ صح ذلك، هل أفاد الروائي من هذا الواقع؟

لا يوجد واقع مفضل للرواية. لربما إذا استعدنا مقولة: "حينما تضطرب الأرض تحت أقدام الشاعر فإنه سيغني بشكل أفضل". أكيد أن الفوضى تكشف متناقضات الواقع، وبالتالي لربما تصبح هناك نماذج وصور يستفيد منها الروائي الذكي والنابغ. ولكن بالنهاية الرواية هي خطاب لاحق على الواقع، هي أشبه بتعليق على الواقع، وهي نوع من إعادة كتابة التاريخ، إعادة كتابة أشياء مضت وتحولت إلى تاريخ.

الرواية العراقية اليوم بما إنها مرتبطة بالتاريخ وبما إن السياسة هي فاعل أساسي للأحداث التاريخية. فأكيد الرواية تجد نفسها منساقة ومتجهة نحو تأمل الحدث السياسي، والتعليق على الحدث السياسي، ضمن إطار الخيارات الفنية للرواية طبعا. لكن في النهاية هذا لا يشكل العمود الفقري للنوع الفني. اليوم العالم كله يشهد خطابات ولا توجد بقعة في العالم اليوم لا تحوي تناقضات ولا تحوي مشاكل عميقة، لا تحوي أحداثا تحتاج من الإنسان أن يعلق عليها.

وأنا شخصيا أتحدث باستمرار منذ سنوات حول قضية محددة وهي خطورة الانجرار والانفعال مع الوقائع. الواقع محتدم ويصدر لنا بشكل يومي أحداثا مثيرة للانفعالات، على الروائي أن يتبع نصيحة تشيخوف الذي يقول: "على الكاتب أن يتعامل مع أي وقائع أو مع الأحداث مثلما يتعامل الجراح مع جثة على المشرحة". يجب أن تموت لديك الأحداث انفعاليا حتى تستطيع أن تشتغل عليها، أن تقطعها، لكي تستطيع أن تكون مخلصا للفن أكثر، وليس مخلصا للانفعال مع الواقع. انفعال الروائي مع الواقع، الانفعال المباشر مضر للكتابة. يجب على الكاتب أن يغلق مؤقتا بابه إزاء أحداث الواقع حتى يستطيع أن يتعامل معها بهدوء، ببرود. وأعتقد أن هذه مهمة أساسية، حتى لا تنجر وتحول روايتك إلى منشور سياسي أو إلى خطاب انفعالي، حتى يتمكن من تأمل المشهد بعمومية أكبر، أن ينظر من أعلى المشهد، وأن يرى الحدث الذي يجري اليوم أو الحدث الذي جرى أمس في سياق تاريخي أكبر، يراه ضمن بنية أحداث مشابهة حدثت سابقا وستحدث لاحقا. يصبح لديه منظور معرفي أكثر من كونه منظورا انفعاليا.

قبل 2003 كان قسم من الكتاب العراقيين يضطرون إلى إخفاء مخطوطاتهم إذا لم تكن تتماشى مع ما كانت تفرضه السلطة آنذاك من قيود على الفكر والإبداع. بعد 2003 دخلنا مرحلة تشظت فيها سلطة الحاكم الفرد، وتحولت إلى سلطات متعددة بتعدد والجهات والأحزاب والجماعات المسلحة، وجماعات الجريمة أيضا. هل يتمتع الروائي أو الكاتب العراقي بالأمان الكافي للكتابة بحرية؟ كيف يتعامل مع واقع ملغوم، إذا صح التعبير، بالسلطات.

في البداية ذكرت فضاء الحرية النسبية، ولم أقل فضاء الحرية بشكل عام. بالتأكيد الحرية الموجودة هي حرية نسبية. نحن تخلصنا من الخوف من شرطي النظام، لكن اليوم بسبب ضعف الدولة، يأتي التهديد من غياب القانون أو ضعفه، ومن انتشار الجماعات المسلحة، وأيضا امتلاك السلاح. نحن لدينا في العراق تعايش بين ثلاث سلطات غير معلنة، سلطة العشيرة وسلطة الجماعة المسلحة وسلطة شرطي الدولة، يعني السلطة المدنية!

فمن هو الذي يضمن سلامتك؟ تتحدث وتكتب على ضمانتك الشخصية. لا تعرف متى ستمس هذا الطرف أو ذك، أو متى سيغضب هذا الطرف أو ربما يتعامل معك بحلم أو لا. بالتأكيد هناك نسبة من المجازفة. وعلى مدى السنوات الماضية حدثت مواقف كثيرة استشعرنا فيها الخطر، وهناك أصدقاء قتلوا وأصدقاء تم اعتقالهم، وصحافيون تمت تصفيتهم بسبب آراء ومواقف. هذه أشياء لا تغيب عن البال، نحن نراها. وأكيد، أنت لا تستطيع إبعادها عن ذهنك وأنت تكتب، وأنت تشتغل وتتحرك. ونحن دائما عندما نجلس في مكان عام، لا ننسى أن بإمكان أي شخص من الشارع أن يطلق علينا النار ويمضي، ولن يلاحقه أحد، ولن يأخذ حقك أحد. ويذهب الموضوع كما حدث مع صديقنا الصحافي محمد بديوي الشمري الذي قتله حرس مقر حزبي "وراح دمه"، أو هادي المهدي الذي تمت تصفيته في شقته، وحتى هذه اللحظة لا أحد يعرف من هو الذي قام بتصفيته.

بالتأكيد هذا الجو مثير للقلق، ويجعلك تفكر مرة ومرتين وأنت تكتب، وأنت تعبر عن رأيك. لكن بشكل عام، لا يبدو الخوف هو فقط من يحدد خيارات الكتاب، إن كنا نتحدث عن الكتابة الأدبية والفنية أو الصحافية أو حتى على مستوى تعليقات على السوشل ميديا، نرى أشياء جريئة كثيرة، وأشياء تختلط بالمجازفة والتهور والمغامرة أو الضيق، في أحيان معينة تشعر بالضيق من كثرة التكتم، فتتحدث غير عابئ بالخوف.

أنا شخصيا مررت أشياء كثيرة في رواياتي، ومن يقرأ رواياتي بدقة سيجد فيها رسائل كثيرة تشير إلى هذه القوى الفاعلة الموجودة اليوم وما تصنعه من أشياء.

فور إنجازك رواية "فرانكشتاين في بغداد" هل توقعت أن تحرز هذا النجاح عربيا وعالميا؟

لم أكن على علم بأن دار النشر البريطانية مشاركة في جائزة البوكر العالمية، لكن قبل أيام قليلة من إعلان القائمة الطويلة قرأت تغريدة على تويتر لصحافي ألماني مدح الرواية وختمها قائلا إنه يتوقع أن تكون ضمن القائمة الطويلة للبوكر ـ طبعا عندما صدرت الطبعة الإنجليزية للرواية كتب عنها بشكل هائل في الصحف الأميركية والصحف البريطانية، وصارت ضمن الأكثر مبيعا على أمازون. الرواية أخذت صداها وكتبت صحيفة إيطالية مقالا عن الرواية، عنونته بـ "وحش بغداد يغزو النقاد والقراء الأميركيين". أي أن الرواية ناجحة، لكن لم أعرف أنها دخلت البوكر الطويلة إلى أن قرأت تغريدة الصحافي الألماني. وقتها راسلت ناشرتي البريطانية، وسألتها: هل حدث فعلا هذا الموضوع؟ فقالت لي: نعم.. نحن رشحناها ونتوقع أنها ستكون (فائزة؟). قالت حرفيا "إذا لم تظهر في القائمة الطويلة سأصاب بالصدمة".