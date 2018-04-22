هذه نتيجة الضربات العراقية في سورية

قالت السلطات العراقية الأحد إن الضربة الجوية التي نفذتها مقاتلات عراقية ضد أهداف في سورية الخميس الماضي أدت إلى مقتل 36 من عناصر داعش، بينهم قياديون.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان إن ضربات طيران القوة الجوية داخل الأراضي السورية "حققت أهدافها".

وأوضح "حسب معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، تم دك مواقع للعناصر الإرهابية بينها موقع اجتماع لقيادات داعش الإرهابية".

وشن الطيران العراقي الخميس ضربات جوية "مميتة" نفذتها طائرتين من طراز F-16 ضد مواقع داعش في منطقة حجين الواقعة في دير الزور.

ولم تكن هذه الضربات المرة الأولى التي يقوم بها الطيران العراقي ضد مواقع داعش داخل الأراضي السورية، فقد أعلنت بغداد في شباط/فبراير 2017 تنفيذ عمليات مماثلة.