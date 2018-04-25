النظر مجددا في قرار ترحيل عراقيين من أميركا

أكد محامون من اتحاد الحريات المدنية الأميركية الأربعاء أن قرار قاض فدرالي منع ترحيل أكثر من 1400 عراقي وفر لهم الحماية من القتل.

وتنظر محكمة استئناف بمدينة سينسيناتي بولاية أوهايو في طلب الحكومة رفع الحظر الذي أمر به القاضي في مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان في وقت سابق بشأن ترحيل هؤلاء.

وفي المقابل، قال محامون تابعون للحكومة إن القاضي تجاوز سلطاته وإن هؤلاء كان بإمكانهم أن يستأنفوا قرار ترحيلهم أمام محكمة هجرة.

وجاء قرار ترحيل هؤلاء في إطار تفعيل إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات لإبعاد المقيمين من أصحاب السوابق الجنائية.

ويرى ناشطون ومعارضون لترحيل هؤلاء العراقيين، وكثير منهم من المسيحيين والأقليات الأخرى الذين يخشون التعرض للتعذيب أو حتى القتل إن أعيدوا إلى العراق، أنهم سددوا ديونهم للمجتمع ويستحقون البقاء مع عائلاتهم فيما تنظر إدارة الهجرة بمعاملاتهم.