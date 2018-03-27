سقوط داعشي حاول تجنيد 'جيشا من الأطفال'

قضت محكمة بريطانية الثلاثاء بالسجن مدى الحياة على بريطاني لتدريبه أطفالا على شن سلسلة من الهجمات الإرهابية في لندن.

وقالت صحيفة الإندبندنت إن عمر حق (25 عاما)، ويعمل مدرسا، حاول تجنيد "جيشا من الأطفال" في "مليشيا صغيرة". وقالت إن عددهم 16 طفلا وكانوا بعمر حوالي 11 عاما.

وقام حق بتدريبهم في مسجد شرق لندن وحاول إخفاء الأمر عن آبائهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خطط لشن هجمات متزامنة ضد حوالي 30 هدفا في لندن، من بينها ساعة بيغ بين الشهيرة، ومطار هيثرو، ومحاكم، ومسلمون شيعة، وصحافيون، ومجموعات يمينية.

وأعلن المتشدد أنه يدعم تنظيم داعش ونفى التخطيط لهجمات، لكن هيئة محلفين أدانته مطلع هذا الشهر بالتحضير لأعمال إرهابية.