التحالف الدولي يبحث مصير مقاتلي داعش المعتقلين بسورية

يجتمع وزراء دفاع 14 دولة مشاركة في التحالف الدولي ضد داعش في سورية والعراق الثلاثاء في روما لمناقشة كيفية متابعة عملهم المشترك خاصة في ما يتعلق بمصير مقاتلي التنظيم المتشدد المعتقلين في سورية.

وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الأحد إن "المعركة (ضد داعش) لم تنته بعد".

وأشارت المسؤولة بالبنتاغون كاثي ويلبارغر إلى أن محور النقاش بين الوزراء سيكون حول مصير مقاتلين أجانب انضموا لداعش كالجهاديَّين البريطانيَّين اللذين اعتقلتهما قوات سورية الديموقراطية في كانون الثاني/يناير.

وقالت ويلبارغر وهي مسؤولة عن ملف الأمن الدولي في وزارة الدفاع، للصحافيين المرافقين لماتيس: "نحن نعمل مع التحالف بشأن المعتقلين من المقاتلين الأجانب ونتوقع بوجه عام عودة هؤلاء ... إلى بلادهم للتعامل معهم".