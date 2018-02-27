Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

عقوبات أميركية جديدة ضد إرهابيين

مبنى وزارة الخزانة الأميركية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ضم عدد من المنظمات والجماعات المتشددة إلى لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من بينها الفرعين المصري والتونسي لتنظيم داعش المتشدد، حسب بيان الثلاثاء.

وكشف بيان الخزانة عن ضم سبعة تنظيمات وشخصين إلى اللائحة، ضمن جهود الوزارة لمواجهة الإرهاب.

والتنظيمات السبعة على اللائحة هي أفرع وجماعات تابعة لداعش في مصر وتونس والصومال وغرب أفريقيا والفلبين وبنغلاديش.

وبموجب هذا البيان ستجمد الولايات المتحدة أي أصول أو أموال تتبع الأشخاص والتنظيمات الواردة فيه في الولايات المتحدة، كما تمنع حاملي الجنسية الأميركية من التعامل معهم.

Back to top
XS
SM
MD
LG