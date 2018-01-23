التحالف الدولي يعلن مقتل 150 من عناصر داعش

أعلن راين ديلون، المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الثلاثاء إن نحو 150 مسلحا في التنظيم قتلوا بضربات جوية للتحالف في منطقة وادي نهر الفرات الأوسط في سورية يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث في بيان على صفحته في تويتر إن ما بين 145 إلى 150 مسلحا قتلوا قرب بلدة الشفعة بمحافظة دير الزور.

وتعهد باستمرار استهداف مسلحي التنظيم في المنطقة:

Precision strikes by @CJTFOIR killed nearly 150 ISIS terrorists near As Shafah, Syria on Jan. 20. Our SDF partners are still making daily progress and sacrifices, & together we continue finding, targeting & killing ISIS terrorists in the middle Euphrates River Valley.#defeatDaesh pic.twitter.com/HTL0wYRlnN — OIR Spokesman (@OIRSpox) January 23, 2018

وذكر البيان أن "الضربات الدقيقة كانت تتويجا لإعداد مكثف من الاستخبارات للتأكد من موقع مركز للقيادة والسيطرة تابع لتنظيم داعش في موقع يسيطر عليه سيطرة تامة في وادي الفرات الأوسط المتنازع عليه".

وأشار البيان إلى أن قوات سورية الديموقراطية ساهمت في تتبع الهدف قبل تنفيذ العملية.

المصدر: التحالف/ وكالات