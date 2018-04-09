كيف موّل داعش 'دولته'؟ وثائق جديدة تكشف الإجابة

في ذروة قوته، كان تنظيم داعش يسيطر عل أراض تكاد مساحتها تساوي مساحة بريطانيا، ويسكنها حوالي 12 مليون شخص.

بين سنتي 2014 و2017، تحكم التنظيم في حوالي 100 ميل من الساحل الليبي، ومناطق شاسعة في العراق وسورية ونيجيريا والفلبين، ومناطق أخرى في 13 دولة.

كيف أدار التنظيم الإرهابي كل هذه الأراضي التي أعلن عليها في نهاية حزيران/يونيو 2014 "خلافته"؟

حصلت صحفية نيويورك تايمز الأميركية على 15 ألف وثيقة تابعة للتنظيم، جمعتها مراسلتها في الموصل بعد استعادتها من القوات العراقية.

جمعت الوثائق من مقرات داعش ومراكز الشرطة والمحاكم الشرعية ومعسكرات التدريب ومنازل "الأمراء" في ثاني أكبر مدينة عراقية.