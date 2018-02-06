تقرير أممي: مسلحو داعش ما زالوا يشكلون تهديدا

قال خبراء في الأمم المتحدة إن مسلحي تنظيم داعش ما زالوا يشكلون "تهديدا كبيرا ومتناميا بأرجاء العالم" رغم الانتكاسات الأخيرة التي مني بها التنظيم في العراق وسورية، والتي أجبرت المتطرفين على التخلي عن بعض معاقلهم.



وورد في تقرير الخبراء المقدم إلى مجلس الأمن الدولي والذي تم تداوله الثلاثاء أن تنظيم داعش "فقد تركيزه على غزو أراض والسيطرة عليها" ولكنه "ما زال يمنح أهمية للهجمات الخارجية".

وأضاف الخبراء أن التنظيم حاليا يعمل "كشبكة عالمية بسيطرة أقل على أفرعه"، وهو ما يعني أن الحرب على التنظيم ستدخل مرحلة جديدة بتركيز أكبر على شبكات من أفراد وخلايا تعمل بشكل مستقل، حسب التقرير ذاته.

وفقد التنظيم غالبية الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وفي سورية مؤخرا بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.