اجتماع يشمل سبع دول عربية وإسرائيل لبحث أزمة غزة

قال البيت الأبيض في بيان الأربعاء إن اجتماعا شمل ممثلي سبع دول عربية وإسرائيل، عقد في مقر مجلس الأمن القومي الأميركي بحضور جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب، وغيسون غرينبلات مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط، لبحث "حلول للأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة في غزة".

وأوضح البيان أن الاجتماع الذي عقد الثلاثاء حضره ممثلين عن البحرين ومصر وإسرائيل والأردن والسعودية وعمان وقطر والإمارات ضمن 20 دولة.

وذكر البيان أن المسؤولين الأميركيين طرحوا أفكارا لمشاريع محددة سيتم بحث تمويلها خلال المؤتمر المرتقب للجهات المانحة في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وأكد البيت الأبيض على ضرورة "معالجة الوضع في غزة لأسباب إنسانية ولضمان أمن مصر وإسرائيل".