الشين بيت يعتقل عربيا يشتبه في قتله حاخاما

أعلنت السلطات الاسرائيلية الأحد توقيف عربي إسرائيلي للاشتباه بقتله حاخاما قرب مستوطنة في الضفة الغربية الشهر الماضي.

ويعتقد أن عبد الحكيم عاصي المولود عام 1998 قتل الحاخام ايتامار بن غال (29 عاما) طعنا بسكين عند مدخل مستوطنة أرييل في الخامس من شباط/فبراير الماضي، قبل أن يفر من موقع الهجوم ويختبئ في شمال الضفة الغربية.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) في بيان بأنه استدعى أيضا الفلسطينيين الذين كانوا برفقة عاصي أثناء اعتقاله، للتحقيق.

وأظهر تسجيل مصور الحاخام ينتظر وصول حافلة عندما عبر شخص قالت السلطات الإسرائيلية أنه عاصي، الطريق وطعنه في صدره.

وحسب الشين بيت، فإن والدة عاصي من العرب في إسرائيل ووالده فلسطيني من الضفة الغربية.

وذكرت معلومات صحافية أنه كان يعيش في تل أبيب قبل الهجوم ولديه تاريخ في الإدمان على المخدرات ويعاني من مشكلات اجتماعية.

