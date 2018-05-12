بالفيديو.. إسرائيل تستهدف نفقا على حدودها مع القطاع

شن الجيش الإسرائيلي السبت غارات استهدفت نفقا في شمال قطاع غزة على حدود الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر سلسلة تغريدات على تويتر إن الجيش "أحبط" نفقا تابع لحركة حماس في منطقة معبر إيريز.

وأشار إلى أن مقاتلات حربية شنت غارات على النفق.

وتابع أن اكتشاف هذا النفق جرى في مراحل الحفر في المنطقة العازلة على بعد أمتار قليلة من الأراضي الاسرائيلية، مشيرا إلى أنه كان يهدف إلى الوصول إلى إسرائيل.

ونشر مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان من النفق المستهدف:

#عاجل قام #جيش_الدفاع مساء اليوم بإحباط #نفق إرهابي هجومي أخر تابع لمنظمة #حماس الإرهابية في منطقة معبر #إيرز. لقد تم احباط مسار النفق من خلال غارة جوية لمقاتلات حربية. pic.twitter.com/yzZJoT7Z1k — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2018

صورة نشرها أدرعي توضح موقع النفق ومدى قربه من إسرائيل:

#جيش_الدفاع يكرر تحذيره من الوصول الى منطقة #السياج_الامني خلال الأحداث العنيفة التي تنوي #حماس تنظيمها ايّام ١٤-١٥ من أيار ولن يسمح بالمساس بأمن مواطني #إسرائيل وسيادتها وسيواصل التحرك بتصميم ضد #الارهاب فوق وتحت الارض pic.twitter.com/5bRkXscdnI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2018

وحذر المتحدث من أن حركة حماس تعمل منذ أسابيع على تحويل منطقة السياج الأمني والمنطقة العازلة الأمنية إلى "ساحة قتال وإرهاب".

وأضاف أن "أعمال الشغب العنيفة تبقى غطاء لمحاولات إرهابية فوق وتحت الأرض ويأتي إحباط النفق كدليل على ذلك".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بمواصلة هذه النشاطات وسيتحرك لمنعها.

وكان مسؤولون فلسطينيون قد ذكروا أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع شمال قطاع غزة السبت.