حكم على شرطي إسرائيلي سابق قتل فلسطينيا

أصدرت محكمة في القدس الأربعاء حكما بالسجن تسعة أشهر على أحد عناصر شرطة الحدود السابقين أدين بقتل مراهق فلسطيني أعزل عام 2014.

ويأتي الحكم على رجل الأمن السابق بن ديري في إطار تسوية مع القضاء في قضية إطلاق النار على الفلسطيني نديم نوارة الذي كان في الـ17 من عمره، عند نقطة تفتيش قرب رام الله، ما أدى إلى مقتله.

وأمرت المحكمة ديري بدفع تعويض قدره 50 ألف شيكل (حوالي 14 ألف دولار).

وفي إطار الاتفاق، أدين الشرطي بالإهمال الذي أدى إلى الوفاة، بدل القتل غير المتعمد.

وبما أن الشرطي السابق أمضى فترة في السجن فإن المدة المتبقية له لا تتجاوز سبعة أشهر.