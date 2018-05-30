إسرائيل: لا هدنة مع حماس

نفى وزير الاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتز الأربعاء وجود أي اتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وقال كاتز في مقابلة مع الإذاعة العامة إن "إسرائيل لا تريد تدهور الوضع لكن الجانب الذي بدأ بالعنف يجب أن يتوقف عنه"، وأضاف أن "إسرائيل ستجعل حماس تدفع ثمن كل النيران التي أطلقتها علينا".

وساد هدوء نسبي بين الجانبين صباح الأربعاء غداة تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي 30 طلعة على مواقع تابعة لحماس والجهاد الإسلامي في غزة ردا على إطلاق نحو 70 قذيفة هاون من غزة باتجاه المدن الإسرائيلية، اعترض نظام القبة الحديدية معظمها.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر عسكرية القول إن سلاح الجو الإسرائيلي وجه ضربة قوية لحماس، وإن موجة الهجمات الصاروخية من غزة "توقفت" في المرحلة الراهنة. وتشير الصحيفة إلى أن القادة العسكريين الإسرائيليين أوصلوا رسائل مفادها أن الضربات الجوية ستستأنف وبقوة أكبر في حال عاودت حماس إطلاق القذائف على الجنوب الإسرائيلي.

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي ردا على إعلان حركة حماس "التوصل الى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

كما أعلنت حركة الجهاد الاسلامي مساء الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية.