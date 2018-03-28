قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مواقع للقسام

قصفت المدفعية الإسرائيلية الأربعاء نقاط رصد تابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن دباباته ضربت موقعين لحماس.

وجاء القصف الإسرائيلي ردا على تسلل مجموعة فلسطينية حاولت القيام بتخريب معدات تقوم بأعمال الجدار على الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل.

قصفت دبابات #جيش_الدفاع موقعيْ رصد تابعيْن لمنظمة #حماس الارهابية في شمال قطاع #غزة ردًّا على وصول مشتبه فيهما الى معبر كارني القديم بالقرب من الجدار الامني وقاما باشعال النيران هناك. المشتبه فيهما لم يجتازا الجدار الامني ولَم يتسللا الى داخل #اسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 28, 2018

وقال المتحدث العسكري افيخاي ادرعي إن "جيش الدفاع ينظر ببالغ الخطورة إلى أي محاولة للمساس بالجدار الأمني أو ببنية تحتية أمنية".

وأفاد شهود عيان بأن أحد المواقع شمال رفح استهدف بثلاثة صواريخ.