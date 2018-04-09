ضربة إسرائيلية تستهدف موقعا لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الاثنين أن مقاتلات استهدفت "موقعا عسكريا" لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ردا على تسلل فلسطينيين من الحدود لزرع عبوات ناسفة في الأراضي الإسرائيلية.

وعثرت القوات الإسرائيلية على عبوتين ناسفتين وضعتا قرب السياج الأمني مع غزة، إثر تسلل "إرهابيين" إلى المنطقة الأحد.

Following the earlier report regarding the suspects who infiltrated Israel through the security fence near the Northern Gaza Strip, IDF troops located two explosive devices placed by the terrorists at the scene pic.twitter.com/ZGLjt2O0GN — IDF (@IDFSpokesperson) April 8, 2018

وأضاف الجيش في بيان أنه "ينظر بجدية كبيرة إلى محاولات حماس تحويل منطقة السياج الحدودي إلى منطقة قتال مع السعي لإلحاق أضرار بالبنى التحتية والدفاعية" في إسرائيل".

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية في غزة من جانبها أن الضربة الإسرائيلية استهدفت قاعدة في جباليا لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، ومزرعة بالقرب من بيت لاهيا، متسببة بأضرار، بينما لم تسجل إصابات.