Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
إسرائيل

إسرائيل تعترض قذائف أطلقت من غزة

قذيفة تنطلق من إحدى بطاريات القبة الحديدية في أشدود لاعتراض صواريخ تطلق من قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا أكثر من 27 قذيفة هاون من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل.

وذكر الجيش في بيان أن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ تصدى لغالبية القذائف، فيما أشارت الشرطة إلى سقوط عدد منها في آراض خالية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إحدى القذائف سقطت بالقرب من حضانة أطفال قبل وقت قليل من فتح أبوابها.

وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة توترات في الأسابيع الأخيرة حيث نظم الفلسطينيون احتجاجات حاشدة تهدف إلى رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على القطاع منذ استيلاء حماس على السلطة في 2007.

Back to top
XS
SM
MD
LG