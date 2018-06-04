نتانياهو إلى أوروبا لتغيير المواقف إزاء الاتفاق النووي

يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين جولة أوروبية يستهلها من ألمانيا وتستمر ثلاثة أيام، يأمل خلالها في إقناع الأوروبيين بتبديل موقفهم المتمسك بالاتفاق النووي مع إيران.

ويلتقي نتانياهو المندد بشدة بالاتفاق النووي والنظام الإيراني، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد الظهر، ومن ثم يعقدان مؤتمرا صحافيا مشتركا.

وبعد ألمانيا ينتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى باريس حيث يلتقي الثلاثاء الرئيس إيمانويل ماكرون، ثم إلى بريطانيا حيث يجري محادثات الأربعاء مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ويدافع قادة الدول الأوروبية عن الاتفاق النووي بشدة رغم انسحاب واشنطن منه في الثامن من أيار/مايو الماضي، ويعملون على إنقاذه بالتنسيق مع روسيا والصين، الدولتان الأخريان الموقعتان على الاتفاق.