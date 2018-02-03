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الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية في غزة

الدخان يتصاعد من إحدى مناطق غزة إثر غارة إسرائيلية سابقة

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت شن غارة على جنوب غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني على جنوب إسرائيل ليلا من دون أن يؤدي إلى إصابات.

وقال الجيش في بيان إن طائرات إسرائيلية شنت ضربة على موقع مكون من بنايتين عسكريتين، ردا على الصاروخ الذي سقط في أرض خلاء.

وتابع الجيش أنه يحمل حركة حماس مسؤولية كل أعمال العنف المنطلقة من قطاع غزة.

وأوضح مصدر أمني فلسطيني أن الغارة التي وقعت في غرب مدينة رفح، أصابت موقعا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس التي تسيطر على القطاع غزة، مشيرا إلى أنها لم تسبب سقوط جرحى.

وهذه الغارة الثانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في القطاع خلال 24 ساعة، ردا على إطلاق صاروخين من القطاع.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد قصف موقعا لحماس الجمعة قرب بيت حانون في شمال غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع.

المصدر: وكالات

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