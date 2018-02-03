الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت شن غارة على جنوب غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني على جنوب إسرائيل ليلا من دون أن يؤدي إلى إصابات.

وقال الجيش في بيان إن طائرات إسرائيلية شنت ضربة على موقع مكون من بنايتين عسكريتين، ردا على الصاروخ الذي سقط في أرض خلاء.

وتابع الجيش أنه يحمل حركة حماس مسؤولية كل أعمال العنف المنطلقة من قطاع غزة.

Moments ago, in response to the rocket fired at southern Israel earlier this evening, fighter jets struck a Hamas compound composed of two military structures in the southern Gaza Strip. The IDF holds Hamas accountable for all violence emanating from the Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) February 2, 2018

وأوضح مصدر أمني فلسطيني أن الغارة التي وقعت في غرب مدينة رفح، أصابت موقعا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس التي تسيطر على القطاع غزة، مشيرا إلى أنها لم تسبب سقوط جرحى.

وهذه الغارة الثانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في القطاع خلال 24 ساعة، ردا على إطلاق صاروخين من القطاع.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد قصف موقعا لحماس الجمعة قرب بيت حانون في شمال غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع.

المصدر: وكالات