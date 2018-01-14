إسرائيل تدمر نفقا لحماس

قالت إسرائيل الأحد إنها دمرت نفقا حفرته حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، للقيام بعمليات تسلل إلى أراضيها، موضحة أنها شنت غارات جوية واستخدمت وسائل أخرى لهدمه.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت العملية مساء السبت، واستخدم الجيش وسائل أخرى لم يكشف عنها.

وهذا ثالث نفق لحماس تدمره إسرائيل في الشهرين الماضيين.

وكان النفق في طور الإنشاء عندما دمر السبت، حسب كونريكوس الذي أشار إلى أن الغارة وقعت داخل قطاع غزة بينما استخدمت الوسائل الأخرى لهدم الجزء الذي يمتد داخل إسرائيل.

ومر النفق خصوصا تحت معبر كرم أبو سالم المخصص للبضائع بين إسرائيل وغزة، وأيضا تحت شبكة نقل الوقود بين مصر وإسرائيل. ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو توضيحيا لمسار النفق:

The IDF will continue its efforts above and below ground to thwart any attempts to harm Israeli civilians pic.twitter.com/YGtJk37MH2 — IDF (@IDFSpokesperson) January 14, 2018

وأوضح المتحدث الإسرائيلي أن النفق كان يبدأ في شرق مدينة رفح جنوب القطاع ويمتد 180 مترا داخل الأراضي الإسرائيلية ثم يواصل مساره في مصر على مسافة لم تحدد. وتابع أنه لم يرصد أي مخرج للنفق.

وتم تدمير النفق الذي بلغ طوله الاجمالي نحو كيلومتر ونصف، بالتنسيق مع مصر.